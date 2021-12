Marotta: “Siamo sereni, il nostro comunicato è chiaro. I risultati sono merito di tutti”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro prima del fischio d'inizio di Inter-Torino

Dopo aver già agguantato il titolo di campione d'inverno, l'Inter ospita questo pomeriggio il Torino di Juric per l'ultima gara del 2021 e del girone d'andata. L'amministratore delegato Area Sport, Giuseppe Marotta commenta così a DAZN quanto fatto finora dalla squadra di Simone Inzaghi: "Ieri abbiamo emesso un comunicato chiaro ed esplicito. Confermo che l'Inter ha sempre agito in modo corretto. C'è assoluta serenità e collaborazione" ha detto dopo quanto accaduto nelle scorse ore.

"Non pensavo di trovarmi in questa posizione in classifica in questo momento della stazione. Merito che va dato alla società, al management e al nostro allenatore che in un momento di difficoltà ha dimostrato di essere leader e far sì che La Rosa lo seguisse e lo ha fatto nel migliore dei modi. È un processo evolutivo che ci sta togliendo grandi soddisfazioni".