Marotta: “Scamacca e Frattesi? Puntiamo a migliorare l’Inter, anche col Made in Italy”

L'ad sport nerazzurro: "Dybala? I tentativi vanno fatti, non importa se poi andranno a segno"

Christian Liotta

A pochi minuti dal calcio d'inizio dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro l'Empoli, l'ad sport dell'Inter Beppe Marotta arriva ai microfoni di Sport Mediaset per presentare questo match e commentare le ultime novità a livello di mercato e societarie:

Stasera comincia un'altra competizione, anche la Coppa Italia diventerà un obiettivo?

"Assolutamente sì, in ogni competizione dobbiamo ottenere il massimo. Che stasera significa passare il turno".

Su Scamacca e Frattesi.

"Innanzitutto colgo l'occasione per rinnovare i complimenti a Giovanni Carnevali per l'ottima gestione e la valorizzazione dei talenti che fa al Sassuolo. Continua a farlo ed è normale che guardiamo ai talenti. Io e la nostra squadra, composta da Piero Ausilio e Dario Baccin, abbiamo l'obiettivo di rinforzare l'Inter, guardando anche al Made in Italy visto che abbiamo una scuola di livello. Però ribadiamo la soddisfazione per il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi, siamo sulla strada buona per creare uno zoccolo duro".

Nuova domanda sul suo rinnovo e su quello degli altri dirigenti.

"Non abbiamo agenti, ma siamo uomini. Basta uno sguardo. Con Zhang ci siamo confrontati, siamo contenti da entrambe le posizioni e tutti siamo felici di continuare. E non potremo non esserlo, visto che questo è un periodo felice per tutti e siamo in un grande club. Il rinnovo sarà spontaneo, l'ufficialità la darà la società nei tempi giusti".

L'Inter offrirà un contratto a Dybala?

"Quando uno come lui va in scadenza è normale venga avvicinato a club importanti e queste discussioni sono ricorrenti. Poi ricordiamo che abbiamo un pacchetto di professionisti che stanno bene rispondendo alle nostre sollecitazioni. Il management deve essere molto ambizioso nel cercare i giocatori e alzare l'asticella. I tentativi vanno fatti, non importa se ci riusciamo o meno. Il reparto tecnico ci dà garanzie per il presente e il futuro, Inzaghi è contento dei quattro attaccanti".

Conte sembra scontento del Tottenham, Lukaku vorrebbe tornare, Hakimi non è molto contento. Perché vorrebbero tornare tutti all'Inter?

"Non so, noi guardiamo con felicità al presente che vede l'Inter salita su un palcoscenico degno del suo blasone. Merito di tutti gli uomini che fanno parte della struttura, l'appeal è tornato forte e questo è testimoniato dalle disponibilità di far parte della società a tutti i livelli. Questo è motivo di orgoglio per tutti noi".