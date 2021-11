Marotta: “Rinnovo di Brozovic, sono fiducioso come tutti: l’intesa è possibile”

Le considerazioni dell'a.d. nerazzurro poco prima del match di San Siro

Alessandro Cavasinni

Anche Beppe Marotta si sofferma ai microfoni di DAZN nell'immediata vigilia di Inter-Napoli. Ecco le sue considerazioni.

Con una vittoria tornereste in piena corsa per lo scudetto. Decisiva?

"La penso come Inzaghi, siamo in una fase ancora molto interlocutoria. Conta molto il risultato, ma anche la prestazione che deve essere convincente. Che ci dia autostima e che ci faccia capire di essere in grado di lottare per lo scudetto".

Spalletti torna a San Siro: se lo aspettava così in alto?

"Vedo un mix vincente al Napoli e sono contento per lui, è un ottimo allenatore e ha fatto bene anche qui da noi. Ma nel calcio ci sono dei cicli. Massima stima per Spalletti da parte mia".

Tema Brozovic: come va il discorso rinnovo?

"Dobbiamo entrare ancora nel vivo della negoziazione, ma sono fiducioso come tutti. Sono quasi sicuro e spero che il ragazzo possa continuare la sua esperienza qui, non è facile trovare altri club in grado di dare quanto gli ha dato l'Inter. E anche lui ha dato tanto a noi. L'intesa è possibile".

Insigne opportunità in caso di mancato rinnovo?

"Io parlo di opportunità in senso generale, poi entrare nel merito non è corretto, specie stasera. Queste situazioni vanno colte se si può fare, si tratta di valutarle una per una".