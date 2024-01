Intervistato da Inside Saudi, nel contesto della Supercoppa italiana giocata e vinta a Riad dall'Inter, Beppe Marotta ha parlato così della possibilità di espandere il marchio del calcio italiano in Arabia Saudita: "Come calcio italiano nel suo insieme, vediamo valore nel costruire i nostri brand nei Paesi stranieri. L'Arabia Saudita è una grande opportunità - le parole dell'ad nerazzurro -. Stiamo assistendo a una grande passione per il calcio nel mondo arabo. E l'Arabia Saudita sta lavorando a un modello di calcio che avrà molto valore, fascino e sarà molto attraente. È sicuramente la strategia giusta, la cosa migliore per una strategia a lungo termine. Per il calcio italiano è estremamente importante creare un rapporto simbiotico, cercare imprenditori e imprese locali qui in Arabia Saudita che possano contribuire alla stabilità del calcio italiano". ​

Nell'approfondire l'argomento legato alla crescita della Saudi Pro League, il dirigente varesino, infine, ha individuato la differenza tra questo sistema e quelli extra europei che in passato hanno fallito nel loro obiettivo di consolidarsi come campionati top nel mondo: "La capacità dell'Arabia Saudita di coinvolgere calciatori che sono ancora nel fiore degli anni, nel momento migliore della loro carriera, è la cosa straordinaria. Questa è la strada giusta".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!