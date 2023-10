C'è anche Beppe Marotta tra gli ospiti d'eccezione presenti al 'Wembrace Sport', evento benefico organizzato da Bebe Vio. Intercettato da Sky Sport, l'ad dell'Inter commenta così la sua partecipazione: "Conosco personalmente Bebe da tanti anni, è un piacere essere qua a rappresentare l'Inter che è molto sensibile a questo tipo di iniziative. Stasera c'è la nostra squadra special presente, ma devo portare in evidenza come lo sport sia contenitore di grandi valori importanti come l'aggregazione e il senso di appartenza che tutti gli attori protagonisti stasera hanno al loro interno".

Questa energia di Bebe Vio è quella che manca ai giovani nel calcio?

"Bebe ha una grande carica di adrenalina, è una persona vincente e dovrebbe dare lezioni a tanti nostri giovani".

L'Inter è pronta a tornare in vetta dopo la sosta?

"Ci godiamo questa serata, poi con calma ragioneremo su altre realtà".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!