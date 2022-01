Marotta: “Dybala? In attacco siamo a posto. C’è già l’accordo per il mio rinnovo”

L'ad sport interista: "Vincere Scudetto e Supercoppa vale un bel biglietto da visita per i giocatori in Italia e all'estero"

Come arriva l'Inter a questa sfida dopo il successo in Supercoppa?

"Per noi è stata una grande soddisfazione, una gioia immensa per club e tifosi. Ma una grande squadra deve avere la capacità di mettere il trofeo in archivio e pensare alla gara di stasera che ci rimette in una competizione alla quale teniamo molto".