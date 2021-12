Marotta: “Con Brozovic e Perisic contatti frequenti, accordo possibile in poco tempo”

L'ad sport nerazzurro a DAZN: "Chiamare Mourinho? Non abbiamo mai avuto l'opportunità di incrociarci"

"Mi aspetto una gara piena di insidie. Al di là del nome e dell'ambiente, la Roma è composta da una rosa competitiva in funzione anche delle defezioni avute. Spero che assisteremo ad uno spot per il nostro movimento calcistico e speriamo di poter proseguire nel nostro ruolino di marcia".

"No, perché non ci siamo mai incrociati. E quando c'era da decidere un tecnico lui era già accasato. Ho grande stima per un tecnico vincente, che ha raccolto tanti successi. Poi diciamo che per l'Inter riporta indietro ad un'annata indimenticabile, uno dei momenti più toccanti della storia del club".