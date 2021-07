Marotta: “Competitivi, ma attenti al bilancio. Nandez? Buon giocatore ma siamo a posto”

Le parole dell'ad nerazzurro dopo la compilazione dei calendari

"Non mi addentro in questa situazione - dice -. Si tratta di un buon giocatore ma abbiamo una rosa a posto numericamente e come qualità. Vedremo gli sviluppi. Obiettivi per i prossimi giorni? Partiamo con un organico che ha vinto il campionato e sarà riconfermato al 90%. Questo è un atto molto importante. Andremo a completarlo, in relazione anche alla partenza di Hakimi, nel migliore dei modi certamente adoperando creatività più che denaro perché è difficile fare operazioni economicamente rilevanti. Ci sono tanti giorni per poter arrivare a una conclusione importante. Bellerin o Dumfries? I nomi sono tanti. Adesso è presto azzardare pronostici. Inter ancora avanti a tutte? Non lo so, sicuramente è molto competitiva alla luce del fatto che abbiamo vinto il campionato. Una squadra vincente composta da ottimi giocatori e professionisti, con un allenatore che vuole far bene come ha fatto negli ultimi anni. Partiamo con la consapevolezza di dover dare il massimo in rispetto di quella che è la storia di una società ricca di successi. Soddisfatti del mercato finora? Sì perché tutte le squadre hanno dovuto dare uno sguardo alla stabilità del bilancio, anche noi agiamo in quest'ottica ma non vogliamo dimenticare l'obiettivo sportivo e lo faremo nel migliore dei modi".