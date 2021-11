Marotta: “Brozovic? Nulla di compromettente. Nuovo stadio, i presupposti ci sono”

L'a.d. sport dell'Inter parla di rinnovi, momento della squadra e questione stadio

“Io sono sempre ottimista e soprattutto sono in grado di dire che la premessa era sicuramente questa, ovvero quella di poter iniziare una stagione certamente con delle piccole difficoltà di adattamento dell'allenatore ma di proseguire positivamente perché nel valore della squadra c'è il valore dell'allenatore. E c’è una grande tranquillità da parte della società nel far lavorare tutti gli addetti ai lavori in massima tranquillità”.

“Queste sono valutazioni che si fanno in modo strategico, non è la prima volta che è un club arriva ad affrontare questo problema, questa situazione ad un anno dalla scadenza. Ma non è assolutamente nulla di compromettente se esistono i presupposti per poter continuare”.