Marotta blinda Lukaku: “È assolutamente incedibile, importante per Inzaghi”

L'a.d. nerazzurro conferma la permanenza a Milano del gigante belga, in arrivo oggi a Milano

L'Inter considera Romelu Lukaku incedibile. La conferma arriva per bocca dell'a.d. nerazzurro Beppe Marotta, come ammesso in un'intervista rilasciata a SportMediaset a margine dell'amichevole di Lugano: "Se si può dire che Lukaku è incedibile? Da parte nostra sì, assolutamente sì. Lukaku è un elemento importante in questa scacchiera a disposizione di Simone Inzaghi" l'estratto inedito del commento del dirigente varesino mandato in onda oggi dall'emittente.