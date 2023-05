A novanta minuti da un grande sogno, ma con un ultimo ostacolo ancora da affrontare. Dal prato di San Siro, col volume dei tifosi già altissimo, Beppe Marotta, ad sport dell'Inter, racconta ai microfoni di Sky Sport le sensazioni che regala questo Euroderby che vale una finale di Champions League:

L'Inter non deve conservare il vantaggio, è l'atteggiamento che vi aspettate?

"Sì, l'allenatore ha studiato molto bene la partita e saprà creare gli atteggiamenti giusti".

Come avete vissuto l'attesa, tu in particolare?

"Questa è la manifestazione più importante dello scenario calcistico mondiale, fare una semifinale in un derby contro una squadra italiana è qualcosa di magico e indimenticabile. Tanta emozione c'è. Poi la squadra è composta da tanti giocatori maturi, che hanno partecipato a queste manifestazioni da protagonisti. Sono ottimista, anche se affrontiamo un avversario col dente avvelenato. Dobbiamo essere rispettosi ma volenterosi di vincere".

Come hai visto Steven Zhang?

"Credo che per lui come per tutto il mondo Inter sia il coronamento di un sogno. Sappiamo che dobbiamo comunque giocare una partita ad altissima intensità".

Il pullman ha impiegato venti minuti per entrare allo stadio.

"Ci sono stati dei problemi, ma eravamo in anticipo sulla nostra tabella e siamo arrivati comunque con tre minuti di ritardo nello spogliatoio. Questa è una cosa che non gioca in maniera negativa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!