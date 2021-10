Lukaku non segna da sei partite, Tuchel: “Lo vedo altruista, non sono preoccupato”

Il tecnico del Chelsea sul digiuno dal gol del belga: "Cerca di trovare Werner in buone situazioni"

Grazie al gol siglato al 45' da Chilwell il Chelsea ha ottenuto ieri il successo per 0-1 in casa del Brentford, confermando il primato solitario in testa alla classifica di Premier League. Al termine della partita Thomas Tuchel, tecnico dei Blues, ha risposto anche a domanda sul digiuno dal gol di Romelu Lukaku, prolungatosi adesso a sei partite: "Non sono preoccupato, l'ho solo visto un po' stanco e poi isolato perché stavamo difendendo troppo in profondità. Nonostante ciò, complessivamente abbiamo prodotto da 60 a 75 minuti a ritmi alti, inclusi Romelu e Timo (Werner, ndr). Entrambi, però, rimanevano troppo lontani per aiutarci a sfuggire al pressing, questo era il problema principale, ma non ho preoccupazioni. Normalmente la cosa migliore è che lui segni, ma al momento è molto altruista e cerca di trovare Timo in buone situazioni. E lui stesso poteva fare gol se non fosse stato in fuorigioco per pochissimo".