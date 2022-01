Lukaku e le prestazioni all’Inter, Tuchel ammette: “Sì, ne abbiamo parlato”

L'allenatore del Chelsea: "Guardo le partite di calcio e vedo dove gioca, come gioca e come gioca l'Inter"

L'inizio della nuova avventura di Romelu Lukaku al Chelsea non sta andando a gonfie vele. Lo sa bene anche Thomas Tuchel, tecnico dei Blues che nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Tottenham (in corso in questi minuti) ha ammesso di aver rivisto le prestazioni del belga con la maglia dell'Inter: "Sì, ne abbiamo parlato - ha ammesso -. Guardo le partite di calcio e vedo dove gioca, come gioca e come gioca l'Inter".