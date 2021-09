Lukaku: “Dopo il no dell’Inter al Chelsea, sono andato nell’ufficio di Inzaghi”

Big Rom ammette di aver avuto un ruolo chiave nella trattativa per il suo trasferimento ai Blues

Intervistato in esclusiva da VTM NIEUWS, Romelu Lukaku ha ammesso di aver avuto un ruolo chiave nel suo trasferimento dall'Inter al Chelsea, quando la trattativa tra le parti era entrata in una fase di standby: "Mi sono accorto che il Chelsea faceva sul serio solo quando ha fatto la sua terza offerta. Prima ha messo sul piatto 100 milioni di euro, poi 105, quindi 105 più Alonso. Infine 110 più Zappacosta, ma l'Inter ha detto no. Allora sono andato nell'ufficio di Inzaghi per trovare un accordo", le parole di Big Rom. Che poi, senza giri di parole, ha anche spiegato cosa l'ha spinto a lasciare Milano: "L'Inter mi ha tolto dalla merda, l'avrei lasciata solo per il Chelsea. Ero ancora all'Inter, ma la mia testa era già a Londra".