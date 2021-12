Lukaku chiede chiarezza: “Tuchel deve dirmi come vuole impiegarmi”

Big Rom non è del tutto soddisfatto del suo percorso avuto finora con il tecnico tedesco: 6 gol in 17 presenze per l'ex interista

Romelu Lukaku, dopo un lungo digiuno, è tornato al gol contro l'Aston Villa: incornata imparabile per Martinez e sigillo prezioso per lui e per i Blues. Ma l'ex attaccante dell'Inter - 6 gol in 17 presenze - è tutt'altro che felice nella sua seconda esperienza londinese. E non fa nulla per nasconderlo, come dimostrato dalle sue dichiarazioni rese ai microfoni di ESPN Brasil. "Io e Tuchel abbiamo parlato un paio di volte per capire cosa vuole da me in campo. Si tratta solo di avere un po' di chiarezza su come vuole impiegarmi. Io sono multidimensionale - ha detto il belga -. Sono in grado di fare tutto ciò che mi chiede. Posso correre, posso pressare, posso tenere la palla per far salire i compagni. Nel corso degli anni ho aggiunto tutte queste qualità al mio modo di giocare. Volevo solo un'opportunità che ho avuto in questa occasione e sono felice di aver aiutato la squadra".