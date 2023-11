Mircea Lucescu, 78 anni, ha detto addio alla Dinamo Kiev, ma non ha intenzione di smettere di allenare. Lo spiega lui stesso alla Gazzetta dello Sport, non senza dare un occhio alla Serie A. Ecco le parole dell'ex tecnico dell'Inter.

Lucescu, che è successo?

"Che abbiamo iniziato bene, poi nel giro di un mese ho perso una dozzina calciatori, gli stranieri e gli ucraini migliori. Siamo rimasti coi giovani, non sopportavano il clima. Giocare senza pubblico li intristiva. E se domini le partite ma le perdi per errori incredibili, qualcuno si deve prendere la responsabilità. Così mi sono sacrificato per aiutare i ragazzi a superare il blocco mentale. Ma non ho detto di ritirarmi dal calcio, mi ritiravo da quella situazione".

Qual è stato il momento più duro da sopportare?

"Il minuto di silenzio prima delle partite. Ti passano davanti le miserie della guerra, i morti, le bombe, gente che ha perso la casa, o le mani, o i piedi. Non ce la fai a sopportarlo, è un pensiero durissimo, straziante".

Avrà letto dei ragazzi coinvolti nel caso scommesse...

"Un giovane che guadagna tanto è spesso circondato da gente che vuole approfittarsene. E la parte educativa dell’allenatore è importantissima, soprattutto per avere giocatori migliori. Ne leggo di tutti i colori, non solo in Italia, e penso che la colpa sia in parte anche di chi ha un rapporto diretto coi ragazzi: ci passi insieme 4-5 ore al giorno, ci parli, devi capire se qualcosa non va. E se i calciatori hanno un problema, alla fine il problema ce l’ha tutto il calcio".

Chi vince la Serie A?

"L’Inter. La Juve cresce, è tornata dopo un periodo buio, ha il vantaggio di non fare le coppe ma guardate quanto pesa l’esperienza fatta in Europa da Inzaghi e dai suoi. La Juve gioca più con l’anima che con la qualità, Allegri ha fatto un gran lavoro per ricostruirla ma alla lunga il ritmo dell’Inter non credo possa tenerlo".