"Ho visto Valentin Carboni la prima volta a 11/12 anni, è stato un amore a prima vista. Conosco molto bene il padre Ezequiel, sono diventato amico di famiglia e quando sono a Milano spesso sono ospite da loro. E’ un rapporto importante che abbiamo e ci vogliamo bene". Il racconto è di Luca Nigriello, procuratore sportivo e agente FIFA ma anche scopritore del gioiello argentino dell'Inter ora in prestito al Monza.

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, l'agente rivela anche che il club nerazzurro riuscì anni fa a strapparlo alla concorrenza di Napoli e Milan: "Prima di portare Valentin al Catania, dove ho approfittato che il papà aveva giocato lì, l’avevo proposto anche al Napoli che però ha bocciato l’idea di portare tutta la famiglia in Italia perché non è facile strapparli dall’Argentina. Ho parlato anche col Milan ma alla fine l’Inter è stata quella che ha accelerato le cose e ha preso il ragazzo".

"Per me Valentin potrebbe anche fare la mezzala, ha gamba penso che sia uno dei prossimi top giocatori al mondo - prosegue Nigriello nell'intervista -. L’ho visto quando giocavano nei Pulcini del San Lorenzo, faceva il centrocampista e avanzava verso la porta come un trequartista. Quando l’ho portato a Catania che c’era Lo Monaco, ricordo che eravamo io e il papà quando vide il video all’inizio era scettico, poi si è sciolto e parlavamo del ruolo e già si pensava che poteva essere una grande mezzala. Può diventare un giocatore da 100 milioni e da Real Madrid".

