INTER U23-PRO VERCELLI 0-0

4' - Avvio subito intenso a Monza. Prevale la quantità sulla qualità per adesso.

14.31 - Fischia Manzo: si comincia!

14.29 - Squadre in campo. In maglia bianca la Pro Vercelli, avversaria dell'Inter U23. In abituale completo nerazzurro i ragazzi di Vecchi.

Nel 16esimo turno di Serie C l'Inter U23 ospita la Pro Vercelli. I ragazzi di Stefano Vecchi hanno vinto l'ultima partita giocata in campionato, 0-1 in casa del Trento. I piemontesi invece sono reduci dal successo contro l'Alcione Milano. La classifica vede ora l'Inter U23 al quinto posto a quota 25, con due punti in meno del Cittadella, che però ha disputato una gara in più. La Pro Vercelli invece è settima, a tre punti dai nerazzurri. In settimana entrambe le squadre hanno giocato in Coppa Italia Serie C, con esiti diametralmente opposti. I ragazzi di Vecchi hanno perso in casa 2-3 in rimonta contro il Renate, mentre la formazione di Santoni ha avuto vita facile contro l'Atalanta U23: 5-1 il risultato finale. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita in programma alle 14.30 all'U-Power Stadium di Monza.

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Kamate, Kaczmarski, Fiordilino, Bovo, David; Agbonifo, Spinaccè. A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Zanchetta, Topalovic, Stante, Venturini, Zouin, Re Cecconi, Zuberek, Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.

PRO VERCELLI (4-3-3): Passador; Clemente, El Bouchataoui, Coccolo, Pino; Iotti, Burruano, Piran; Akpa Akpro, Rutigliano, A. Sow. A disposizione: Rosin, Livieri, Marchetti, Mallahi, Coppola, Haoudi, Ronchi, Tarantola, O. Sow, Comi, Carosso, Huiberts, Anton. Allenatore: Michele Santoni.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sez. di Torre Annunziata)

Assistenti: Giacomo Bianchi (sez. di Pistoia), Alberto Rinaldi (sez. di Pisa)

Quarto ufficiale: Mario Picardi (sez. di Viareggio)

Operatore FVS: Gennantonio Martone (sez. di Monza)