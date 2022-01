Lippi: “Inter più forte della Juve. Inzaghi super, tutti rendono al massimo”

Le considerazioni dell'ex c.t. azzurro a poche ore dalla Supercoppa italiana

I PROTAGONISTI - "Per com’è strutturata, mi sembra che quest’Inter esalti le caratteristiche dei singoli: non ce n’è uno che non stia rendendo al massimo. Dzeko è sempre un gran giocatore, intelligentissimo, fa gol e aiuta i compagni a segnare. Calhanoglu sta facendo molto bene da centrocampista moderno. Non ho mai visto Sanchez su questi livelli, così irresistibile: eccezionale. Bravissimo Bastoni e spettacolare Gagliardini che si fa sempre trovare pronto".

LO SFIDANTE - "Non ci siamo abituati ma, dopo tanti anni, Allegri non parte favorito in una sfida italiana. Non c’è dubbio che l’Inter sia più forte della Juve: è la miglior squadra per gioco, presupposti psicologici e convinzione, crede fortemente in tutto quello che fa, ha più qualità. Allegri lo sa bene, però la sua Juve ha una tradizione di grinta e carattere e, soprattutto, doti tecniche non indifferenti".