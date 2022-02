L’Inter x Kartell: nel derby ritorna la collaborazione tra i due brand iconici

La sala Hall of Fame Club dello stadio sarà interamente caratterizzata da arredi Kartell pensati e realizzati appositamente per l’occasione

In occasione del derby della Madonnina, in programma sabato 5 febbraio alle 18.00, la sala Hall of Fame Club dello stadio sarà infatti interamente caratterizzata da arredi Kartell pensati e realizzati appositamente per l’occasione, come i tavoli Four brandizzati Inter e abbinati alle sedie Masters e Victoria Ghost.