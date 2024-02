Quello di ieri contro la Salernitana è il gol numero 20 in campionato (in 22 presenze) per Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter arriva a quota 20 in Serie A per il terzo anno consecutivo: prima di lui, in nerazzurro, ci erano riusciti solo Giuseppe Meazza (cinque volte, dal 1929/30 al 1933/34) e Istvan Nyers (quattro volte, dal 1948/49 al 1951/52).

Ma non è questo l'unico traguardo di prestigio tagliato dal Toro, ora all'ottavo posto solitario nella classifica all-time dei marcatori nerazzurri: sono 125 le reti in tutte le competizioni che valgono il sorpasso al connazionale Mauro Icardi. "Per prima cosa sono molto contento per un altro risultato positivo in casa davanti ai nostri tifosi, inoltre sono orgoglioso di aver raggiunto un altro traguardo personale importante, 125 gol con questa maglia, per me un vero onore - il messaggio di Lautaro su Instagram -. Si continua a lavorare su questa strada".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!