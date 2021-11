Lautaro: “Agli ottavi senza Lukaku e Hakimi? Significa che ora siamo più maturi”

L'argentino a Mediaset Infinity: "Alla terza occasione in Champions abbiamo capito che contano i dettagli"

"Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare: vincere. Questi tre punti erano troppo importanti per noi". Esordisce così Lautaro Martinez nell'intervista rilasciata a Mediaset Infinity dopo il 2-0 rifilato dall'Inter allo Shakhtar.

"Abbiamo cercato di segnare in tutti i modi, la porta era chiusa. Nel secondo tempo abbiamo trovato quei due gol che ci hanno dato i tre punti".

"Sicuramente siamo una squadra più matura, si vede in campo. Abbiamo preparato bene la partita, dovevamo vincere e abbiamo giocato pure bene. Siamo contenti per la gente, per i tifosi".