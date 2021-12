Lautaro a SM: “Felice di essere rimasto. Lukaku pentito? Qui era contento”

Le dichiarazioni del Toro argentino ai microfoni di Sport Mediaset

Lautaro Martinez, il giorno dopo il gol allo Spezia, ha parlato anche ai microfoni di Sport Mediaset. "Con Messi avevamo discusso tanto in Nazionale e mi chiedeva sempre com'era la mia situazione all'Inter - ricorda -. Ma io ero tranquillo, parlavamo spesso con la società per trovare un accordo e sono felice di essere rimasto qui. Se Lukaku si è un po' pentito di aver lasciato questa squadra? Sono scelte personali. Lui era felice qui, ma evidentemente si sentiva di andare via. Ora ci siamo noi e vogliamo dare il meglio per l'Inter".