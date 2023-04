"Spareggio Champions con la Lazio? Sicuramente da qui alla fine tutte le gare per noi saranno una finale, sappiamo di aver perso tanti punti e oggi siamo in una posizione di classifica che non va bene". Queste le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di Sky prima di Inter-Lazio. "Turnover? Tutti stiamo bene, questo vuol dire che fa bene Inzaghi a fare rotazioni anche se tutti vorrebbero sempre giocare. Ma ci sono gare ravvicinate ed è giusto così. Lo scudetto del Napoli visto da un argentino? Capisco che anche in Argentina c'è tanto affetto per il Napoli considerando Maradona, ma io posso solo fare i complimenti e basta, finisce lì".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!