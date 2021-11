La proposta di Dani Alves: “Quest’anno il Pallone d’Oro l’avrei dato a Eriksen”

Il brasiliano vota il centrocampista dell'Inter: "Il calcio è qualcosa di molto più che uno sport: è la vita"

Il Pallone d'Oro a Christian Eriksen. È la proposta che Dani Alves lancia a poche ore dalla premiazione di Parigi nell’edizione numero 65 del trofeo, collegando la scelta ai drammatici istanti che hanno visto il centrocampista dell'Inter protagonista a Euro2020: "Penso che in questa occasione c'era la possibilità di mandare un messaggio al mondo e ai giovani per dire che il calcio è molto più di un Pallone d’Oro, di un 'The Best' o di tutto quello che la gente può immaginare. Quest’anno il Pallone d’Oro l’avrei dato a Eriksen perché il calcio è qualcosa di molto più che uno sport: è la vita - sottolinea il brasiliano ai microfoni di SkySport -. È un rischio che corriamo ogni volta che siamo in campo, può succedere qualcosa in qualunque momento. Ho avuto compagni che sono morti giocando a calcio. La gente, quando succedono queste cose, deve avere più sensibilità. Poi se lo danno a Messi è in buone mani, perché è il migliore. Il mio favorito è Messi, se non lo si può dare a Eriksen”.