"Per noi è un sogno collaborare con un club della portata dell’Inter". Parole e musica di Niklas Lindahl, CEO di LeoVegas, diventato recentemente Official Training Kit Front Partner del club nerazzurro. "L’annuncio della nostra partnership durante il riscaldamento di Inter-Milan con uno spettacolo mozzafiato è stato un qualcosa che definisco ‘Once in a lifetime’ - ammette ai microfoni di Numerodiez.com -. Ripensando a quello che stiamo costruendo mi vengono i brividi, siamo dei privilegiati. Ci tengo – in particolare – a ringraziare i nostri tifosi, che ci hanno accolto nel migliore dei modi. Vogliamo promettere a tutto il popolo nerazzurro che faremo il possibile per crescere insieme, dando stabilità ed onorando il nostro impegno".