"Essere con Giacinto Facchetti che dal primo giorno mi ha aspettato alla terrazza Martini per la mia presentazione, mi ha fatto capire cosa vuol dire difendere la maglia dell’Inter. Lo zio che mi ha dato la fascia quando lui ha smesso. Mi viene in mente anche Picchi che è stato un grandissimo difensore e un grandissimo capitano". È questo che viene in mente a Javier Zanetti alla parola 'capitani', nome del nuovo format di Inter TV ai quali lo stesso storico e leggendario capitano, non a caso, dell'Inter si racconta. "Essere interista vuol dire onore, vuol dire essere fiero della maglia che uno ha difeso per tanto tempo. Io posso dire che mi sono innamorato dell’Inter non dopo una vittoria, ma dopo una sofferenza. E per me questo ha un valore unico" dice nell'episodio a lui dedicato durante il quale si confessa: "Non nascondo che avevo paura e incertezze perché ero molto giovane e in quel momento non sapevo se sarei stato pronto e preparato per questagrande sfida. L’impatto è stato sin dall’inizio positivo perché l’amore e l’affetto dei tifosi e della famiglia Moratti è scattato subito".



Su Inter-Roma 2008, finita 1-1 grazie al suo fondamentale gol nel finale:

“Quella partita me la ricordo benissimo perché prima di segnare quel gol importantissimo la Roma ha sbagliato il 2-0 che avrebbe chiuso la partita. Mi ricordo la palla in area, soprattutto Totti da dietro e De Rossi in mezzo che non sono riusciti a fermarmi e per fortuna che la palla è entrata. Quel gol lì è stato fondamentale per vincere quel campionato".

Sulla finale di Madrid:

"L'orgoglio e l'onore di portare quella fascia lì, in una partita così importante. Mi viene in mente quando siamo scesi a fare il riscaldamento. Già vedere la nostra Curva piena, credo che in ognuno di noi scattava quel senso di appartenenza e quella voglia di dire: 'Questa è la nostra e non possiamo fallire e non possiamo non far felici tutti i nostri tifosi'. Quando alzo il trofeo, la mia faccia parla da sé, perché non ero io. Lì ho dimostrato tutta la mia felicità nell'alzare un trofeo che rimarrà nella storia di tutti noi".

