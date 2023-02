Nel corso di una diretta su Youtube, due esponenti della Curva Nord hanno fatto una precisazione rispetto al messaggio pubblicato dopo il pari deludente dell'Inter a Genova contro la Samp, in cui si criticava soprattutto l'operato di Simone Inzaghi, non in grado - secondo il loro punto di vista - di motivare la squadra nelle partite contro le piccole: "La nostra comunicazione è stata strumentalizzata, il nostro comunicato è stato fatto perché vogliamo far capire al Mister la visione che andrebbe intrapresa nelle partite future. Il professionista e l'uomo non lo discutiamo. Noi non stiamo contestando l'allenatore, non lo fischieremo e andremo avanti fino a fine anno con lui. Gli abbiamo fatto alcuni appunti perché in questi due anni abbiamo constatato più volte un atteggiamento remissivo all'interno delle partite. Il messaggio che deve passare è questo: la Curva Nord sposa i progetti vogliosi di vincere anche col rischio. Preferiamo perdere rischiando piuttosto che giocarcela per arrivare al pareggio. A Genova ci aspettavamo le tre punte e non un atteggiamento di una squadra da provincia".