Un altro segnale di unione in casa Inter è arrivato subito dopo il triplice fischio della finale di Supercoppa Italiana, quando Javier Zanetti è andato a congratularsi con Alexis Sanchez, autore della geniale palla in verticale per Pavard che ha portato poi alla rete decisiva di Lautaro Martinez. In un video pubblicato sulla pagina Tik Tok '@fcinterfans_22' si vede il vice presidente nerazzurro mentre si fionda con grande carica verso il Niño Maravilla: "Niño, vieni qua - ordina il Tractor, che poi va ad abbracciarlo -. Abbiamo vinto per il contributo tuo". Parole di stima che arrivano in un momento chiave della stagione.

