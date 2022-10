Tre punti in campionato dopo sette giornate. Basta questo dato impietoso per documentare la crisi profonda dell'Inter Primavera che, in quattro mesi, passa dalla gloria alla polvere contro la Roma che, dopo aver averla incoronata campione d'Italia al Mapei Stadium, oggi la lascia tristemente al terzultimo posto, in zona retrocessione. A Trigoria arriva il quarto ko in altrettante trasferte nel torneo, un 3-1 che si è sviluppato in maniera logica sotto gli occhi attenti di José Mourinho, spettatore della superiorità giallorossa sulla squadra di Cristian Chivu, a cui non basta la grandezza del decimo scudetto per coprire un momento di palese smarrimento ad appena cinque giorni dall'umiliazione europea contro il Barcellona. I nerazzurrini durano poco, vanno sotto con estrema facilità tra 29' e 32' sotto i colpi di Satriano e Cassano, provano a tornare a galla col gol di Fontanarosa a inizio ripresa, ma alla fine affondano di fronte alla doppietta dell'autore del vantaggio. Neanche Kevin Zefi, unica nota lieta di oggi alla sua seconda partita con l'Under 19, riesce a risvegliare l'orgoglio di Zanotti e compagni, mercoledì attesi dalla sfida più difficile della stagione, considerato il momento e la forza dell'avversario: la partita in casa del Barça.

RIVIVI IL LIVE DI ROMA-INTER PRIMAVERA 3-1

95' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Trigoria! L'Inter Primavera affonda: quarta sconfitta in campionato in sette partite per Chivu, battuto anche dalla Roma sotto gli occhi di José Mourinho. Finisce 3-1 al campo 'Agostino Di Bartolomei' in virtù dei gol giallorossi di Satriano (doppietta) e Cassano; di Fontanarosa la marcatura ospite.

94' - Fontanarosa ferma con una scivolata elegante D'Alessio vicino all'area di rigore interista. Poi si avventura palla al piede verso la metà campo romanista prima di subire il fallo di Vetkal.

92' - Si giocherà almeno fino al 95': assegnati 5' di recupero.

91' - Cassano stringe i denti e rientra in campo.

90' - Gioco fermo, c'è Cassano a terra dolorante. L'11 romanista zoppica ed esce momentaneamente dal campo.

87' - Tre minuti e poi sarà solo recupero, ma l'epilogo è già scritto da un pezzo.

84' - Zefi non riesce a sorprendere Baldi su punizione, da posizione defilatissima: la palla si impenna sopra la traversa.

82' - Guidi manda in campo Koffi, Majchrzak Vetkal richiamando in panchina Cherubini, Satriano e Faticanti.

81' - Zefi ubriaca di finte Cherubini, che lo atterra a un passo dall'area romanista.

80' - Bel blitz di Zefi in area: doppio palleggio e tiro respinto in calcio d'angolo.

78' - Curatolo fa spazio a Biral nell'Inter.

77' - L'Inter occupa con costanza la metà campo giallorossa, ma le scelte tecniche sono sempre sbagliate. Non fa eccezione Zanotti, il cui cross è irraggiungibile per tutti.

76' - Troppo profondo il cross di Zefi: la palla sfila oltre il secondo palo.

74' - Zanotti salta di slancio Tahirovic che lo atterra con una scivolata vicino al lato corto dell'area giallorossa: punizione per l'Inter.

73' - E' Zefi l'ultimo a miollare nell'Inter! Gioco di gambe rapido in area dell'irlandese, che poi crossa col mancino confondendo Baldi, la cui respinta sbatte contro la traversa e finisce in corner.

72' - D'Alessio anticipa Zefi di testa, all'altezza del secondo palo.

69' - Finisce la partita di Louakima, comincia quella di D'Alessio: seconda sostituzione per Guidi.

68' - Zefi prova una volée difficilissima dall'interno dell'area di rigore: l'irlandese centra la porta, ma di fatto consegna la palla a Baldi.

66' - Pisilli commette un fallo tattico ai danni di Di Maggio: ammonizione inevitabile.

65' - Altri cambi a centrocampo per Chivu: Martini e Grygar in campo al posto di Kamate e Bonavita.

64' - Owusu a terra dolorante dopo un contrasto: serve l'intervento dello staff medico nerazzurro.

61' - E' durata appena 9' l'illusione della rimonta interista, spenta brutalmente da Satriano dopo che Calligaris aveva effettuato due parate, una delle quali prodigiosa.

60' - LA ROMA RIALLUNGA, ARRIVA IL GOL DEL +2 DI SATRIANO! Basta un cross in area dalla sinistra per creare il caos nella retroguardia interista, sorpresa dal colpo di testa di Cherubini che spalanca le porte del 3-1 al numero 21.

59' - Altra parata di Calligaris, la palla rimane pericolosamente nei pressi dell'area piccola prima di essere spazzata via.

58' - Curatolo non riesce a imprimere forza al pallone con il suo colpo di testa, dopo la torre preziosa di un compagno.

58' - Gli episodi stanno girando dalla parte nerazzurra, vediamo se Zanotti e compagni sapranno sfruttare questo assist del destino.

55' - COSA HA PRESO CALLIGARIS! Incredibile riflesso del numero uno interista che allunga la manona ed evita un gol già fatto di Cherubini. Il cui sorriso incredulo dice tutto.

55' - Zanotti tocca duro Cherubini a centrocampo: si riparte con un calcio di punizione in favore della Roma.

53' - Arriva la contromossa di Guidi: fuori Pagano, precedentemente ammonito, dentro Pisilli.

51' - FONTANAROSA LA RIAPRE! Mancino al volo, rabbioso, del 3 nerazzurro che scaraventa la palla al sette dopo un batti e ribatti in area.

50' - CHESTI RISCHIA L'AUTOGOL! Colpo di testa all'indietro del difensore romanista che, nel tentativo di anticipare l'avversario diretto, quasi beffa Baldi. Corner.

48' - Ammonito Pagano per aver commesso un fallo a centrocampo ai danni di Perin. Fermata una ripartenza promettente dei nerazzurri.

47' - Subito attivo il neo entrato Zefi che, dopo una serie di finte, calcia contro un difensore giallorosso.

46' - Zefi e Di Maggio le novità per Chivu in questa ripresa. Fuori Kamate ed Esposito.

12.00 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Roma-Inter Primavera!

11.46 - Altro che reazione. A cinque giorni dall'umiliazione europea subita per mano del Barcellona, l'Inter Primavera non dà segni di vita a Trigoria, contro una Roma che, senza neanche affannarsi più di tanto, si ritrova in tasca il doppio vantaggio in virtù dell'uno-due pesantissimo assestato tra 29' e 32' da Satriano e Cassano, a punire la solita svagatezza difensiva di questo avvio di stagione. Risultato logico anche perché l'attacco fa scena muta, normale quando non puoi contare sulle due stelle, Valentin Carboni e Nikola Iliev, praticamente metà del fatturato di reti dei nerazzurri.

46' - Duplice fischio di Filippo Giaccaglia, finisce qui il primo tempo di Roma-Inter Primavera! Due a zero il parziale all'intervallo per i giallorossi, in gol con Satriano e Cassano. Nerazzurri non pervenuti.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

45' - CALLIGARIS EVITA IL TRIS! Riflesso del portiere interista sul colpo di testa ravvicinato di un giallorosso in mischia.