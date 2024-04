L'Intelligenza Artificiale prova a fare il suo ingresso anche nel mondo del calcio, sbizzarrendosi nel calcolare i vincitori della Champions League per l'intero secolo, fino ad arrivare all'anno 2103. Secondo le previsioni dell'AI, in questi 100 anni le italiane sono destinate a festeggiare otto volte, la prima col Milan nel 2030 seguita, sei anni dopo, dalla Roma. L'Inter vincerà per tre volte nel 2044, nel 2073 e nel 2101, la Juventus dovrà accontentarsi di due titoli, peraltro consecutivi, nel 2047 e nel 2048.

Ci sono anche diverse suggestioni: una su tutte è il Torino campione nel 2052, ma anche Nottingham Forest (due volte), Deportivo Alaves, Brentford, Malmoe, Ferencvaros e Sheriff Tiraspol.

AI (Artificial Intelligence) has predicted the next Champions League winners until the year 2103.



Will any predictions come true? pic.twitter.com/muHxkV0y37