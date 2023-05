La sfida di ieri pomeriggio tra Inter e Lazio è stata speciale per un gruppo di tifosi nerazzurri in particolare: sono i membri dell'Inter Club Ucraina, che proprio ieri, in occasione del match di San Siro, sono tornati a riunirsi per assistere all'incontro a oltre un anno dall'inizio della guerra. La Repubblica racconta la loro storia: "Dall'inizio dell'invasione russa, ovviamente, la nostra vita è totalmente cambiata", spiega Bogdan Marchenko, imprenditore nel commercio online di mobili per la casa, 35enne di Kiev, vicepresidente del club. Che rivela come il loro metodo di contatto sia una chat via Telegram: "Prima della guerra, su Telegram parlavamo quasi solo di calcio e di Inter. Oggi usiamo la chat anche per la raccolta donazioni e per scambiarci notizie sulla situazione nel Paese, visto che i nostri membri sono sparsi per tutta l'Ucraina. Purtroppo i nostri associati che vivono nei territori occupati hanno dovuto cancellare il gruppo su Telegram dai loro telefoni. Se i soldati russi dovessero trovare quella chat, decisamente filo-ucraina, li potrebbero punire o addirittura uccidere".

Ieri, l'Inter ha regalato un momento felice a questi appassionati tifosi: "Siamo stati davvero felici di ritrovarci di nuovo nel nostro bar e di tifare insieme. Mi piace pensare che la squadra abbia sentito il nostro sostegno e ci abbia regalato questa grande vittoria in rimonta. Trovarci al bar a tifare ci ha riportati al passato, anche se la guerra ci ha molto cambiati e sta lasciando segni indelebili in tutti noi. Ora la vittoria più attesa, che tutti aspettiamo, è quella per la liberazione dell'Ucraina", conclude Marchenko.