"Cosa direi all'Inter e a Onana in vista di Istanbul? Di preparare bene la partita" dice ridendo Julio Cesar, presente negli studi di Prime Video dove dice la sua sulla finale di Istanbul che sarà tra Manchester City e Inter: "Ci vorrà un Onana bravo come Courtois stasera, che al di là del risultato ha fatto delle grandissime parate. Però dico anche che è una partita secca e tutto può succedere. Nel calcio è sempre così: la squadra più forte è normale che abbia sempre più pressione. A Madrid chi aveva più pressione? Secondo me 50 e 50. Vedere l’Inter di nuovo in finale è bellissimo. Rivedere le immagini della finale del 2010 mi fa venire da piangere, mi emoziono sempre. Inzaghi e i ragazzi hanno fatto un bellissimo percorso, se lo meritano”.

Ci vuole un Onana come Julio Cesar e un Lautaro come Milito?

“Sì credo di si. Un Onana più Courtois perché quello che ha fatto stasera non succedeva da tanto".

Su Dzeko:

"Io sono curioso. In una finale di Champions, se sei contro la tua ex squadra che fai? Esulti o no?

Più facile che con Lautaro giocherà più Lukaku che Dzeko in finale?

"Può essere. Forse più Lukaku per la sua fisicità e per il contropiede. Sappiamo che il City proverà ad affrontare sempre col pallone tra i piedi e Inzaghi la preparerà così o magari no perché per scaramanzia cercherà di non cambiare cosa sta funzionando fino a questo momento".

Su Inzaghi:

"Penso che lavorare avendo addosso le critiche non è facile. Ma lui l'ha fatto e ha raggiunto una partita importantissima, ovvero la finale di Champions".

Su Lautaro:

"Ha vinto il Mondiale e adesso rischia pure di vincere la Champions. È successo a pochi giocatori finora. Ha attraversato un periodo un po giù in cui non riusciva a segnare, ma adesso arriva con la fiducia giusta".

