J. Cesar: “Inter, finale di Champions possibile. Dzeko? Chi è nel calcio le cose le sa”

Da Kiev a Kiev: l'ex numero uno nerazzurro del Triplete tra passato e presente

"Fu assolutamente decisiva. E credo sia giusto definirla una partita-svolta: è come se lo spogliatoio quella sera avesse fatto il pieno di fiducia. Capimmo che la strada era giusta, si poteva correre e sognare. Viceversa, non fosse andata bene, non so poi davvero cosa sarebbe successo nel resto della stagione. Quella sera la mentalità di quel gruppo uscì rafforzata, anche grazie a Mourinho: è un sentimento che ci ha accompagnato gara dopo gara in Europa, battendo tutte squadre campioni".