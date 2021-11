J. Cesar: “Il 3-2 al Napoli cambia la stagione. Nessuna paura dello Shakhtar”

L'ex portiere nerazzurro non ha dubbi: "Basterà ripetere la prestazione contro il Real Madrid e il più sarà fatto"

"Ero a San Siro a settembre, contro il Real Madrid. Una squadra che mette in difficoltà gli spagnoli in quel modo, dominando per buona parte del match, non può aver paura dello Shakhtar. Basterà ripetere quella prestazione e il più sarà fatto, la qualificazione diventerà realtà". Lo dice con certezza Julio Cesar, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport.