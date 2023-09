Appuntamento da non fallire per l'Italia questa sera a San Siro contro l'Ucraina. Il ct della Nazionale s'affida a quattro pedine nerazzurre nella formazione ufficiale scelta: Bastoni centrale con Scalvini, a sinistra Dimarco; a centrocampo, al fianco di Locatelli, ci sono Barella e Frattesi. In avanti Raspadori viene preferito a Immobile, con Zaniolo e Zaccagni larghi sugli esterni.

4-3-3: Donnarumma; Di Lorenzi, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Barella; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni. Ct.: Luciano Spalletti.