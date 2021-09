Inzaghi, niente conferenza alla vigilia di Inter-Bologna: il motivo

Il tecnico nerazzurro non parlerà ai giornalisti prima della partita di San Siro in programma sabato alle 18

Domani sarà già vigilia di campionato, ma Simone Inzaghi non parlerà in conferenza stampa. Dopo le parole pre e post Real Madrid, il tecnico nerazzurro non risponderà alle domande dei giornalisti a 24 ore dal match con il Bologna, mentre lo farà alla tv poco prima del fischio d'inizio delle ore 18 a San Siro. Il motivo, evidentemente, è quello di non sovraesporre a livello mediatico l'allenatore e lasciarlo concentrare solo sul campo.