Inzaghi a Sky: “Molto arrabbiati per sabato, la vittoria domani è fondamentale”

Le parole dell'allenatore dell'Inter ai microfoni di Sky Sport

Alla vigilia della delicata terza giornata della fase a gironi di Champions League, Simone Inzaghi parla ai microfoni di SkySport per presentare la sfida contro lo Sheriff prima della conferenza stampa: "Domani è una partita importantissima, siamo alla terza nel girone e non abbiamo ancora vinto. L'avversario è a punteggio pieno: dovremo essere bravi a fare una grande partita e vincerla per rimettere in palio la qualificazione".