Inzaghi in conferenza: “Inter da Europa. Miglior attacco in A, lavoriamo sulla difesa”

Il tecnico nerazzurro dopo il 3-1 sullo Sheriff: "Rientri come quello di Vidal sono importanti"

Simone Inzaghi si presenta anche nella sala stampa di San Siro al termine del 3-1 sullo Sheriff, vittoria che segna la prima vittoria per l'Inter nel gruppo D di Champions League.

Complimenti per la vittoria. Era la serata che vi serviva per ritrovare l'autostima dopo la partita di Roma. Avete dimostrato che potete stare anche in Europa.