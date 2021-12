Inzaghi a SM: “Si parla di rinnovo? Fa piacere, ma le mie priorità sono altre”

Le parole dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di SportMediaset alla vigilia di Real Madrid-Inter

A poche ore da Real Madrid-Inter, Simone Inzaghi parla a SportMediaset per presentare il big match del Bernabeu: "Sappiamo che il calcio è così. Ci sono i momenti in cui va tutto bene come adesso, poi perdi due partite e chi ti elogiava diventa il tuo primo detrattore. Ma è il calcio, il nostro mondo. Noi dobbiamo continuare a lavorare così, ragionando partita per partita".