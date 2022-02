Inzaghi a ITV: “Penalizzati dagli episodi, ora dobbiamo analizzarli”

"Loro hanno sofferto e sono rimasti in partita, poi sono stati bravi a capovolgere il risultato con due episodi finali", ha aggiunto Inzaghi

Sconfitta beffa per i nerazzurri, che nella ripresa vengono sconfitti nel derby dal Milan. A fine gara è l'allenatore Simone Inzaghi a commentare il match ai microfoni di Inter TV: "Il risultato è bugiardo, ma questo è il calcio. Dovevamo essere bravi a fare un gol in più nei primi 65 minuti dove avevamo dominato. Gli episodi ci hanno penalizzati, ma sicuramente vanno analizzati perché si tratta di una sconfitta nel derby. Ci sono tanti fattori, potevamo essere più lucidi e cattivi. Loro hanno sofferto e sono rimasti in partita, poi sono stati bravi a capovolgere il risultato con due episodi finali. Dovremo essere bravi ad analizzare quello che è andato e quello che non è andato, anche perché ci aspetta un calendario fitto”.