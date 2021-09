Inzaghi a ITV: “Oggi tanta rabbia in campo. Correa? Speriamo nulla di grave”

"Contro il Real sconfitta immeritata, incrociatmo le dita per Correa", ha detto Inzaghi

Netta affermazione per l'Inter, che oggi a San Siro ha piegato per 6-1 il Bologna di Sinisa Mihajlovic. A fine gara ai microfoni di Inter TV è il tecnico Simone Inzaghi a commentare a caldo il match: "Era importantissimo tornare alla vittoria, sapevamo l’importanza della gara dopo un’ottima partita contro il Real Madrid, dove purtroppo era mancato il risultato. Dovevamo avere tanta rabbia in corpo perché affrontavamo una squadra che non aveva subito gol nelle ultime due gare. Complimenti a tutti. Oggi non è stato facile, siamo entrati in campo con la concentrazione giusta che serve in queste partite. Ci godiamo questo successo dopo la beffa di mercoledì, ma dobbiamo guardare avanti perché martedì avremo subito un’altra sfida importante".