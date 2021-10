Inzaghi a ITV: “L’augurio è di poter contare su tutti per le prossime gare”

"Contro il Real sconfitta ingiusta, contro lo Shakhtar ci sta il pari", ha analizzato l'allenatore

Inter TV ha proposto nel prepartita del match contro lo Sheriff Tiraspol una breve intervista realizzata nella giornata di ieri al tecnico dell'Inter Simone Inzaghi: "Nella prima contro il Real Madrid il risultato è stato ingiusto, secondo me abbiamo fatto un’ottima partita. Contro lo Shakhtar abbiamo avuto occasioni importanti ma secondo me il risultato di pareggio è stato giusto. Contro lo Sheriff per noi è una sfida importante. abbiamo bisogno di vincere e di mettere tantissima attenzione. Non hanno vinto per caso le prime due partite. È una gara importantissima, non abbiamo ancora vinto e penso che abbiamo tutte le possibilità per farlo. Dipenderà tutto da noi. L’augurio è di poter contare su tutti per questo momento importante della stagione”.