Inzaghi a ITV: “Arriviamo bene fisicamente e mentalmente al tour de force”

L'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi analizza così il match di Coppa Italia

L'Inter ritrova la vittoria dopo il ko nel derby. Lo fa piegando per 2-0 la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. A Inter TV è il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi a presentarsi per analizzare l'incontro: "Era una partita per noi importante dopo quella di sabato, i ragazzi sono stati bravissimi, hanno interpretato la gara bene fin da subito. È stata una gara concentrata, tecnica, abbiamo conquistato questa semifinale e ce la giocheremo più avanti".