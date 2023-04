A cosa bisognerà stare attenti domani al Da Luz?

"Il Benfica ha grandissima tecnica, ha tantigiocatori di qualità. Occupano benissimo il campo, alternano fasi di pressione molto forte ad altri momenti in cui aspettano gli avversari. Sappiamo che il calendario in questo momento è molto fitto e ci siamo preparati al meglio per fare un'ottima partita".

Bisognerà mantenere la concentrazione per tutti i 180'.

"Sicuramente sarà un aspetto fondamentale insieme alla testa e al cuore. Il cuore questa squadra l'ha messo sempre, la testa in questo momento ci serve. Veniamo da un momento in cui gli episodi nelle partite non ci stanno venendo a favore. Dobbiamo essere più forti degli episodi e continuare a lavorre da squadra".