Simone Inzaghi ha commentato la vittoria contro l'Udinese anche ai microfoni dell'emittente portoghese Sport TV: "Abbiamo fatto benissimo nel primo tempo, mentre nel secondo non abbiamo approcciato come il primo. Poi dopo il gol di Oumar Solet siamo andati un po' in difficoltà. Però è stata una grande vittoria in una grandissima partita".

Chi è entrato ha fatto bene. C'è qualcuno che ti piace di più tra quelli che hanno giocato di meno?

"No, sono andati tutti bene. Fare un nome mi spiacerebbe, abbiamo fatto una gara seria contro un'avversaria di valore".

Mercoledì c'è il derby, cosa possiamo aspettarci?

"Sarà un match sempre intenso, cercheremo di fare del nostro meglio".

