"Sappiamo che tipo di partita sarà, una delle più importanti per la storia ultracentenaria dell’Inter. Sappiamo l’importanza che riveste e lo dobbiamo a noi stessi, alla società e ai nostri splendidi tifosi. Abbiamo un meritato vantaggio, ma dovremo essere bravi a fare la partita con testa e cuore. Sarò ripetitivo ma non vedo altre strade" ha detto Simone Inzaghi a Sky Sport, prima di presentarsi in conferenza stampa alla vigilia della partita di ritorno dell'euroderby valido per la semifinale di Champions League.



Se dovessimo trovare un riferimento, è il Benfica il modello da seguire?

"Sì chiaramente. Il risultato dell’andata era identico col fatto che giocavamo in trasferta e il ritorno in casa. Dovremo essere bravi a coprire molto bene il campo sapendo che il Milan ha grandissimi giocatori di qualità e non a caso è in semifinale di Champions ed è campione d’Italia”.

Lukaku è quello che più di tutti vi vuole mettere in difficoltà nelle gerarchie di formazione?

"Mah, sai, per la formazione ho in testa un’idea ma oggi c’è un allenamento e avremo tanti giocatori che arrivano da una partita molto dispendiosa fisicamente quindi dovrò valutare bene tutti. Domani dopo la rifinitura sceglierò. È una partita importantissima non solo per me, ma per tutti quanti. Abbiamo lavorato duro in questi dieci mesi, siamo molto vicini ad un sogno che può diventare realtà ma ci manca l’ultimo sforzo e dovremo pedalare tanto".

