Dopo aver analizzato il risulato ottenuto in conferenza, Simone Inzaghi si presenta anche a Sky Sport per commentare quanto fatto questa sera dai suoi ragazzi a Salisburgo ed esprimere tutta la soddisfazione per la qualificazione agli ottavi portata a casa con due turni d'anticipo. Di seguito le sue parole: "Chiaramente c'è grande soddisfazione, raggiungere la qualificazione con due turni d'anticipo non succedeva da tantissimo tempo. Ci qualifichiamo da tre anni di seguito e ci soddisfa tanto. Migliora il nostro ranking, migliorato già tantissimo negli anni. Il Salisburgo è una squadra giovane che corre tantissimo e difficile da affrontare. Siamo stati in partita concedendo pochissimo e poi negli ultimi venti, venticinque minuti quando hanno mollato un po' abbiamo vinto la partita".

Cosa ti dà più soddisfazione di questo gruppo?

"Di come lavorano giornalmente i miei ragazzi. Sto cercando di utilizzarli tutti, vedo grande partecipazione. L'esempio oggi è Bisseck che ha esordito in una partita di Champions impegnativa e lo ha fatto nel migliore dei modi, poi dopo il cartellino non ho voluto rischiare. De Vrij ha fatto il terzo, cosa mai fatta con me all'Inter se non in qualche spezzone finale. Benissimo tutti, sia quelli che hanno iniziato che quelli che hanno finito. Dobbiamo continuare così".

Quanto era importante questo passaggio del turno con questo calendario?

"Chiaramente il nostro obiettivo è vincere le partite e non perdere giocatori, purtroppo qualche volta è successo. Ora c'è il problema di Pavard, Cuadrado ci manca da un po', oggi non era disponibile Dumfries... Ci stiamo adeguando nel migliore dei modi. Pavard purtroppo lo perdiamo per un po', ora l'obiettivo è riavere presto Cuadrado. È tornato Arnautovic, nei prossimi giorni valuteremo Denzel e speriamo di riaverlo col Frosinone".

