Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi parla così ai microfoni di Inter TV al termine del match perso ai rigori contro l'Atletico Madrid, che ha sancito l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League: "Cosa ha inciso di più? Probabilmente il gol preso subito, avevamo un doppio vantaggio col gol di Dimarco e c'è dispiacere perché chiaramente volevamo andare avanti. C'è mancato un po' di cinismo, onore all'Atletico che nonostante i due gol di svantaggio non ha mai mollato".

Hanno inciso i tanti impegni ravvicinati?

"Abbiamo avuto un bel tour de force, ma anche l'Atletico ha avuto tante partite, ha giocato la Copa del Rey. Abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo, nel secondo ci siamo abbassati troppo. Abbiamo creato tanto, dovevamo portarla a casa prima di arrivare alla lotteria dei rigori. I ragazzi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto, è chiaro che quando esci ai rigori dispiace. Abbiamo dieci partite di campionato per arrivare a un obiettivo che per noi è fondamentale".

Ora il Napoli.

"In tre giorni dovremo essere bravi a recuperare le energie fisiche e mentali, dovremo prepararci nel migliore dei modi per la sfida contro i campioni d'Italia in carica".