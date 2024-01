Simone Inzaghi conclude il suo giro di interviste pre-partita alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli con le parole a Inter TV:

Contro la Lazio l'Inter con otto reti è la squadra che ha segnato più gol dopo aver effettuato dieci o più passaggi. Quanto questa caratteristica del gioco rappresenta un punto di forza?

"Noi dobbiamo giocare bene a calcio. In semifinale abbiamo fatto una grande gara che ci ha permesso di andare in finale. Domani ci aspetta un avversario di valore, che ha vinto 3-0 la sua semifinale e ha vinto lo Scudetto l'anno scorso. Quindi ci vorrà sicuramente una partita importante".

Il Napoli contro la Fiorentina si è schierato con una sorta di 5-4-1, vi aspettate una squadra un po' più chiusa?

"Bisogna chiederlo al loro mister... Abbiamo visto che hanno cambiato modulo e qualche interprete, ma il Napoli rimane una squadra di qualità che dovremo affrontare nel migliore dei modi".

Quali insidie vi aspettate dalla squadra di Mazzarri?

"Hanno grandissime qualità negli uomini d'attacco e giocatori importanti in mezzo. Dovremo stare molto attenti, restare nelle distanze e fare una partita importante sapendo che sarà la seconda in 60 ore e sarà difficile per il dispendio di energie".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!